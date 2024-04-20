Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ πρόκειται να ψηφίσει σήμερα Σάββατο και αναμένεται να εγκρίνει ένα πακέτο 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει βοήθεια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

Το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 60,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκτήσει προηγμένα οπλικά συστήματα.

Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι κεντρώοι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν εδώ και μήνες να περάσει γρήγορα η βοήθεια στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να προειδοποιεί ότι εάν καθυστερήσει περαιτέρω, «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να φτάσει πολύ αργά».

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που η Γερουσία με την πλειοψηφία των Δημοκρατικών ενέκρινε ένα παρόμοιο νομοσχέδιο και οι ηγέτες των ΗΠΑ από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μέχρι τον κορυφαίο Ρεπουμπλικανό της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ ζητούν από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον να το φέρει για ψηφοφορία.

Ο Τζόνσον αυτή την εβδομάδα επέλεξε να αγνοήσει τις απειλές περί απομάκρυνσής του που έχει δεχτεί και να προωθήσει το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη βοήθεια για την Ουκρανία.

Το πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, βοήθεια για την ασφάλεια της Ταϊβάν και τους συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό και ένα μέτρο που αφορά κυρώσεις, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση της κινεζικής εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και η πιθανή μεταφορά των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία.

Ο Τζόνσον διαμόρφωσε τα νομοσχέδια ώστε να τεθούν σε διαφορετικές ψηφοφορίες και τα οποία θα συγχωνευθούν σε ένα μετά την έγκρισή τους ξεχωριστά, ώστε να ψηφιστούν από διαφορετικούς συνασπισμούς υποστήριξης χωρίς τον κίνδυνο να απορριφθεί ολόκληρη η συμφωνία. Καθένα από τα νομοσχέδια βοήθειας για τις τρεις χώρες αναμένεται να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία. Η Γερουσία αναμένεται να εγκρίνει τη νομοθεσία μόλις την Τρίτη και να τη στείλει στο γραφείο του Προέδρου Μπάιντεν.

«Ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνει το Κογκρέσο», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή. "Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της αμερικανικής ηγεσίας σε μια κομβική στιγμή. Η κυβέρνηση προτρέπει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου να στείλουν γρήγορα αυτό το συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης στο γραφείο του Προέδρου."

Μια δικομματική πλειοψηφία 316-94 της Βουλής την Παρασκευή ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου προς ψήφιση.

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους για περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά δεδομένου του αυξανόμενου εθνικού τους χρέους ύψους 34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν επανειλημμένα εγείρει την απειλή της καθαίρεσης του Τζόνσον, ο οποίος έγινε ομιλητής τον Οκτώβριο μετά την εκδίωξη του προκατόχου του, Κέβιν Μακάρθι, από τους σκληροπυρηνικούς του κόμματος.



