Προετοιμάζουμε «χερσαίο ελιγμό» στη Γάζα, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, λέει ο ισραηλινός στρατός Κόσμος 13:46, 12.10.2023

Ο στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η "εξάλειψη" της κυβέρνησης της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος