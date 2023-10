Ισραηλινός πρόεδρος: Η Χαμάς βασάνισε άγρια τα θύματά της - Είμαστε αντιμέτωποι με έναν από τους πιο σκληρούς εχθρούς στη γη Κόσμος 13:32, 12.10.2023 linkedin

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι πρόκειται για τραύματα παρόμοιων των οποίων οι ερευνητές «δεν είχαν δει ποτέ»