Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ λένε πως τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Γάζας ισοδυναμούν με «συλλογική τιμωρία» Κόσμος 13:41, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ενώ καταδικάζει τα «φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς», η ομάδα αναφέρει πως το Ισραήλ κατέφυγε σε «στρατιωτικές επιθέσεις αδιακρίτως εναντίον του ήδη εξαντλημένου παλαιστινιακού λαού της Γάζας»