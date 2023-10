Ο Ιρανός πρόεδρος καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να συντονιστούν απέναντι στο Ισραήλ Κόσμος 13:34, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Όλες οι μουσουλμανικές και αραβικές χώρες και όλοι οι ελεύθεροι λαοί της γης θα πρέπει να ενωθούν και να συντονιστούν για να σταματήσουν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του καταπιεσμένου παλαιστινιακού έθνους», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Ραϊσί σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Σύρο πρόεδρο