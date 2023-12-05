Ισραηλινός Στρατός: Για κάθε νεκρό μέλος της Χαμάς σκοτώνονται δυο άμαχοι

Για κάθε νεκρό μαχητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας χάνουν τη ζωή τους δυο άμαχοι, είπαν χθες ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού του Ισραήλ, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλό το ότι έχουμε λόγο δύο προς ένα», δήλωσε αξιωματικός του Τσαχάλ σε δημοσιογράφους, επιμένοντας πως η Χαμάς χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες και αυτή είναι «βασική στρατηγική της». Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το αρνείται.

«Ευελπιστούμε ότι ο λόγος αυτός θα είναι πολύ πιο χαμηλός στην επόμενη φάση του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο ολοένα πιο βαρύς απολογισμός των θυμάτων και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα προκαλούν αγανάκτηση και κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

Από τη δική του πλευρά το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, τονίζει πως ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16.000 ανθρώπους, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ενώ άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί κάπου 5.000 μαχητές της Χαμάς, ο ένας από τους αξιωματικούς είπε πως «οι αριθμοί αυτοί είναι λίγο ως πολύ ακριβείς».

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, ζήτησαν από την πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να αποφεύγονται οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων καθώς οι επιχειρήσεις του μεταφέρονται στον νότο, όπου κατέφυγε μεγάλο μέρος των κατοίκων του βορρά, όπου οι καταστροφές είναι πολύ εκτεταμένες.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί σύστημα χαρτογράφησης υψηλής τεχνολογίας για να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αμάχων, διαβεβαίωσαν οι ανώτεροι αξιωματικοί του.

Το σύστημα αυτό αξιοποιεί σήματα από κινητά τηλέφωνα, δεδομένα από την αεροπορική επιτήρηση καθώς και τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρεί τον χάρτη συνεχώς ενημερωμένο, δείχνοντας τις συγκεντρώσεις πληθυσμού στο σύνολο του παλαιστινιακού θυλάκου.

Καθεμιά από τις 623 κυψέλες του χάρτη έχει χρωματικό κωδικό, με το πράσινο να υποδεικνύει ζώνες από όπου έχει απομακρυνθεί τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού.

«Στον νότο, επειδή πρακτικά διπλασιάσαμε τον πληθυσμό, οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο ακριβείς», διαβεβαίωσε αξιωματικός. «Δαπανάμε πολύ περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας (να προειδοποιηθούν οι άμαχοι) είναι αποτελεσματικές», πρόσθεσε.

Ο χάρτης αυτός, καρπός ερευνών οκτώ ετών, τέθηκε στη διάθεση διοικητών και μονάδων στο πεδίο, πρόσθεσαν οι ισραηλινοί αξιωματικοί.

Ωστόσο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ αμφισβητεί τη χρησιμότητα εργαλείων του είδους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες και στην ηλεκτροδότηση, όταν υπάρχει, είναι σποραδική.

