"Πολιτική λύση" στη Γάζα ζητά η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Μιριάνα Σπόλιαρτσιτς, η οποία έφθασε τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε τα αφόρητα δεινά του πληθυσμού και ζήτησε μια "πολιτική λύση".

Σε βίντεο που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης, η επικεφαλής της ΔΕΕΣ ζητεί "την προστασία των αμάχων" απέναντι στην "ηθική αποτυχία" της διεθνούς κοινότητας.

"Η ΔΕΕΣ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βοηθήσει στην ανακούφιση από τα δεινά και στη μείωσή τους, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι. Επιπλέον, η λύση δεν είναι μόνο ανθρωπιστική, χρειάζεται πολιτική λύση", υπογράμμισε.

"Είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν θα επιλυθεί με την αποστολή πρόσθετων φορτηγών" με ανθρωπιστική βοήθεια, τόνισε η Μιριάνα Σπόλιαρτσιτς, υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που είδε στη Γάζα "δεν έχουν πού να πάνε".

"Καλώ τις (εμπλεκόμενες) πλευρές και όλους όσοι έχουν επιρροή να επιχειρήσουν μια αποκλιμάκωση και να βρουν λύσεις που δεν θα είναι στρατιωτικές σε αυτό που είναι ένας πολύ μεγάλος πόνος για τους πληθυσμούς και από τις δύο πλευρές", δήλωσε επίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

