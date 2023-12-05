Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο ισραηλινός στρατός τον είχε καλέσει να αδειάσει, εντός 24 ωρών, μια αποθήκη με ιατρική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας "καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα την καθιστούσαν άχρηστη".

"Καλούμε το Ισραήλ να αποσύρει αυτή την εντολή και να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής αρωγής", πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

