Μπαχάμες: Νεκρή αμερικανίδα τουρίστρια από επίθεση καρχαρία

Μια 44χρονη Αμερικανίδα έχασε χθες Δευτέρα τη ζωή της όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε η αστυνομία της νησιωτικής χώρας.

Η τουρίστρια από τη Βοστώνη έκανε κωπηλασία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο όταν της επιτέθηκε καρχαρίας στα ανοικτά της νήσου Νιου Πρόβιντενς. Ναυαγοσώστες έσπευσαν σε βοήθεια και την έβγαλαν αιμόφυρτη στην ακτή, όπου εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρότι οι φονικές επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες στις Μπαχάμες, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν καταγραφεί άλλες δύο.

Στις 21 Νοεμβρίου, 47χρονη Γερμανίδα εξαφανίστηκε στη διάρκεια καταδυτικής εκδρομής ανοικτά του Γουέστ Εντ, αφότου ήρθε αντιμέτωπη με καρχαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, 58χρονη Αμερικανίδα σκοτώθηκε από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα στα ανοικτά της νήσου Νιου Πρόβιντενς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.