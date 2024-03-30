Ισραηλινό χτύπημα σε αυτοκίνητο που μετέφερε παρατηρητές του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα όχημα που μετέφερε παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών έξω από τη λιβανική μεθοριακή πόλη Ρμέις, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν παρατηρητές, έκαναν γνωστό στο Reuters δύο πηγές στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Αβιτσάι Αντράι αρνήθηκε ότι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το όχημα της UNIFIL, της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν πως, «αντίθετα με τις πληροφορίες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έπληξαν όχημα της UNIFIL σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ρμέις».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη UNIFIL ούτε από την αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ UNTSO.

Μία από τις πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρεις τεχνικοί παρατηρητές του ΟΗΕ και ένας Lιβανέζος διερμηνέας. Η πηγή αυτή, καθώς και μια δεύτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπαν ότι το ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό επιβατών του οχήματος.

Το Ισραήλ ανταλλάσσει πυρά με την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο εδώ και σχεδόν έξι μήνες, παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

