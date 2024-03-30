CNN: Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Ράφα θα μπορούσαν να αρχίσουν τη Δευτέρα

Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν τη σχεδιαζόμενη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας μεθαύριο Δευτέρα, αναφέρει ρεπορτάζ στον ιστότοπο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμενόταν να μεταβεί στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να συζητηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Ράφα και να εξεταστούν εναλλακτικές.

Όμως η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έξαλλη για την αποχή της Ουάσιγκτον που επέτρεψε την έγκριση τη Δευτέρα απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, ακύρωσε την επίσκεψη. Προτού εντέλει ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως «θα επιθυμούσε να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία» για τις συνομιλίες αυτές.

Η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει τη Δευτέρα, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το CNN, χωρίς να τους κατονομάσει. Οι πηγές ωστόσο επισήμαναν πως τίποτε δεν είναι ακόμη οριστικό.

Το χρονοδιάγραμμα περιπλέκει το ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει ως αύριο Κυριακή να καταρτίσει νέο νόμο για το ζήτημα της εξαίρεσης των υπερορθόδοξων εβραίων από την υποχρεωτική στράτευση. Η εξαίρεση, που ισχύει χρόνια, ασκούνται πιέσεις να τερματιστεί με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η ισχύς νόμου που την προέβλεπε εξέπνευσε πέρυσι.

Έκτοτε τέθηκε σε εφαρμογή προσωρινό μέτρο εξαίρεσης, ι ισχύς του οποίου εκπνέει αύριο. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, στην οποία συμμετέχουν ακροδεξιές παρατάξεις και κόμματα που εκπροσωπούν τους υπερορθόδοξους εβραίους, προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να εξασφαλίσει παράταση της προθεσμίας για την κατάρτιση νέου νόμου. Το κορυφαίο δικαστικό όργανο ενδέχεται να αποφασίσει αύριο για το εάν οι άνδρες αυτοί θα εξαιρούνται και στο μέλλον και αν θα δοθεί παράταση στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Παραμένει έτσι ασαφές αν θα σταλεί αντιπροσωπεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ, καθώς η εσωτερική πολιτική διένεξη —που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση της κυβέρνησης Νετανιάχου— είναι ακόμη ρευστή, σημείωσε το CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

