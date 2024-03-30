Εμβληματικό -και αμφιλεγόμενο- πρόγραμμα του συνασπισμού του Όλαφ Σολτς, η μερική νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα στη Γερμανία. Η νόμιμη πρόσβαση σ' αυτή την ουσία δεν καθίσταται εντούτοις και τόσο απλή.

1η Απριλίου

Η ημέρα αυτή, που είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στις φάρσες, σηματοδοτεί το πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης: η κατοχή 25 γραμμαρίων αποξηραμένης κάνναβης στους δημόσιους χώρους επιτρέπεται για τους ενηλίκους, όπως και η καλλιέργεια του φυτού στο σπίτι, μέχρι τρία φυτά ανά ενήλικο και 50 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης.

Με τη μέση δόση να υπολογίζεται σε 0,3 γραμμάριο ανά τσιγάρο, τα 25 γραμμάρια επιτρέπουν στον χρήστη να στρίψει περίπου 80. Αλλά δεν μπορεί να τα καπνίσει οπουδήποτε: η κατανάλωσή τους απαγορεύεται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γήπεδα και δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στους πεζόδρομους απαγορεύεται πλήρως από τις 7:00 ως τις 20:00.

«Λέσχες κάνναβης»

Θα πρέπει να περιμένει κανείς μερικούς μήνες για να μπορέσει να προμηθευθεί νομίμως την ουσία αυτή μέσω των «λεσχών κάνναβης», ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν από την 1η Ιουλίου έπειτα από μια περίπλοκη διοικητική διαδρομή. Θα έχουν έδρα τη Γερμανία υπό την ευθύνη των περιφερειακών αρχών, ενώ ο αριθμός των μελών τους περιορίζεται σε 500. Θα μπορούν να διανέμουν το πολύ 50 γραμμάρια το μήνα και ανά μέλος. Οι ενήλικες κάτω των 21 ετών θα δικαιούνται 30 γραμμάρια κάνναβης της οποίας η περιεκτικότητα σε THC, ένα από τα κύρια ψυχοδραστικά μόριά της, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Η συμμετοχή σε πολλές ενώσεις ταυτόχρονα απαγορεύεται. Επίσης, δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις και η κατανάλωση μέσα σ' αυτές τις «λέσχες».

Όχι τουρίστες

Στο στάδιο αυτό, η κάνναβη δε θα πωλείται στη Γερμανία, έτσι δε θα υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα -όπως είχε εξετασθεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν σε μια πρώτη εκδοχή του νόμου- ούτε «coffee shops». Για να έχει κανείς νομίμως πρόσβαση, πρέπει να είναι κάτοικος της χώρας για τουλάχιστον έξι μήνες και να την καλλιεργεί ο ίδιος ή μέσω κάποιας λέσχης. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να υπάρξει συρροή «τουριστών του ναρκωτικού», τον οποίο επισείουν οι επικριτές του νόμου, ιδιαίτερα τα κόμματα της συντηρητικής αντιπολίτευσης CDU/CSU. Σε ένα δεύτερο στάδιο, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση προβλέπει να πειραματισθεί στην πώληση της κάνναβης από τα φαρμακεία ή από καταστήματα με άδεια από το κράτος σε «πιλοτικές» περιφέρειες οι οποίες μένει να προσδιορισθούν.

Αμνηστία

Ο στόχος της κυβέρνησης που έχουν σχηματίσει οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι -να πλαισιωθεί η κατανάλωση κάνναβης καλής ποιότητας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου- συνάντησε τη σφοδρή αντίθεση των συντηρητικών, οι οποίοι προειδοποίησαν για τους κινδύνους της νομιμοποίησης για την υγεία, καθώς και για την ντε φάκτο γενίκευση αυτής της ναρκωτικής ουσίας.

Πολλοί εκφράζουν επίσης φόβους ότι θα υπάρξει υπερβολικός φόρτος εργασίας για τη δικαιοσύνη: λόγω της αμνηστίας που προβλέπεται για αδικήματα που συνδέονται με την κάνναβη, δεκάδες χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις πρέπει να επανεξετασθούν. Ο Φρίντριχ Μερτς, ο επικεφαλής της CDU που είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στις δημοσκοπήσεις, έχει ήδη προειδοποιήσει πως, αν το κόμμα του επανέλθει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2025, θα ακυρώσει «αμέσως το νόμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.