Ισραηλινή αξιωματικός της αστυνομίας σκοτώθηκε σε επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στη Τζενίν - Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί

Μία Ισραηλινή αξιωματικός της αστυνομίας συνόρων σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί της τραυματίστηκαν σήμερα στη διάρκεια επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από την οποία σκοτώθηκαν και έξι Παλαιστίνιοι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Βρισκόταν σε στρατιωτικό όχημα το οποίο επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό», επεσήμανε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία του Ισραήλ.

Ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσή τους προσφέροντάς τους κάλυψη με πυρά, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι αεροσκάφος έβαλε εναντίον «τρομοκρατικής ομάδας που πέταγε εκρηκτικά και έθετε σε κίνδυνο τις δυνάμεις μας. Σκοτώθηκε ένας αριθμός τρομοκρατών».

Από την ισραηλινή επιδρομή στη Τζενίν σκοτώθηκαν και έξι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Τέσσερις από τους νεκρούς ήταν αδέλφια, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς τους.

Αν και το Ισραήλ ανέφερε ότι αεροσκάφος του πυροβόλησε εναντίον Παλαιστίνιων ενόπλων που επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς στρατιώτες, το παλαιστινιακό υπουργείο ανακοίνωσε ότι το πλήγμα είχε στόχο ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποσύρονταν οι ισραηλινές δυνάμεις.

«Ένας από τους μάρτυρες αποκεφαλίστηκε», δήλωσε μιλώντας στο Reuters ο Μουζαχίντ Νάζαλ Παλαιστίνιος γιατρός που έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. «Φαίνεται ότι ο πύραυλος τον έπληξε άμεσα. Άλλοι ακρωτηριάστηκαν. Ένας έβδομος άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο», πρόσθεσε.

Ο Άχμεντ Σουλεϊμάν, άλλος αυτόπτης μάρτυρας, επεσήμανε ότι «η αεροπορική επιδρομής σημειώθηκε στην είσοδο της Τζενίν σε μια περιοχή που ονομάζεται το Τρίγωνο των Μαρτύρων. Μπορείτε να δείτε τις επιπτώσεις του πυραύλου. Αίματα και ανθρώπινα μέλη διασκορπισμένα παντού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.