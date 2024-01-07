Μπλίνκεν: Συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή με συναντήσεις με τους Άραβες εταίρους των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνεχίζει σήμερα στην Ιορδανία τη διπλωματική του περιοδεία στη Μέση Ανατολή, επιθυμώντας να εξασφαλίσει ότι δεν θα εξαπλωθεί η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα αποφευχθεί «ένας ατελείωτος κύκλος βίας».

Ο Μπλίνκεν, που έφτασε στο Αμάν χθες Σάββατο το βράδυ, θα έχει συνομιλίες με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ και θα επισκεφθεί το κέντρο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος από το περιβάλλον του υπουργού.

Σε σύντομη δήλωσή του χθες το βράδυ από το αεροδρόμιο των Χανίων στην Κρήτη έπειτα από συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μπλίνκεν τόνισε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί».

«Μία από τις πραγματικές ανησυχίες είναι τα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και επιθυμούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε χθες δεκάδες ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ, μια επίθεση την οποία χαρακτήρισε «πρώτη απάντηση» για τον θάνατο του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι, σε αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα στη Βηρυτό την Τρίτη.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιούσουν τους δεσμούς τους, την επιρροή τους, τις σχέσεις τους με κάποιους εμπλεκόμενους παράγοντες ώστε να διατηρηθεί ο έλεγχος των πραγμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα επεκταθεί», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός. Αναφέρθηκε μάλιστα στον «ζωτικής σημασίας» ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση, αφού συναντήθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μπλίνκεν, η χώρα του οποίου είναι η βασική πολιτική και στρατιωτική σύμμαχος του Ισραήλ, επιμένει ότι είναι «απαραίτητο» να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, «να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων, να εργαστούμε προς μία διαρκή περιφερειακή ειρήνη και να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

Το όσα θα ακολουθήσουν την περίοδο μετά τον πόλεμο -- η ανοικοδόμηση και η διακυβέρνηση της Γάζας-- επίσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Αμερικανού υπουργού με τους Άραβες εταίρους του, αν και αυτοί σε αυτό το στάδιο ζητούν πρώτα απ’ όλα εκεχειρία.

Μετά την Ιορδανία ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Κατάρ, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στην εκεχειρία που συμφώνησαν στα μέσα Νοεμβρίου Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν θα ολοκληρώσει την ημέρα του στο Αμπού Ντάμπι, προτού επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, όπου αναμένει, όπως δήλωσε ο ίδιος, ότι οι συνομιλίες «δεν θα είναι εύκολες».

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους.

Έκτοτε από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22.722 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

