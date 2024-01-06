O IDF δηλώνει ότι εξαρθρώθηκε η στρατιωτική δομή της Χαμάς στη βόρεια Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την εξάρθρωση της "στρατιωτικής δομής" του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη βόρεια Γάζα και σκότωσαν σχεδόν 8.000 μαχητές στην περιοχή αυτή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού.

Ο στρατός κατέσχεσε επίσης δεκάδες χιλιάδες όπλα σε αυτήν την περιοχή και εκατομμύρια έγγραφα, δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων: "Εστιάζουμε τώρα στην εξάρθρωση της Χαμάς στο κέντρο και στον νότο της Λωρίδας της Γάζας".

"Θα το κάνουμε αυτό διαφορετικά ... χρειάζεται χρόνος, δεν υπάρχει σύντομος δρόμος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται αύριο, Κυριακή, στον τέταρτο μήνα του.

Επτά Παλαιστίνιοι νεκροί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στην Χαν Γιούνις, μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το σπίτι ανήκει στην οικογένεια Αλ-Ναμπρίς, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι της υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.