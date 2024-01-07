Μυστήριο με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας - Ήταν στο νοσοκομείο για μέρες και ο Μπάιντεν το αγνοούσε

Ο Λευκός Οίκος αγνοούσε για μέρες ότι ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε νοσηλευτεί, δήλωσε τουλάχιστον ένας αξιωματούχος στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο 70χρονος Όστιν εισήχθη σε νοσοκομείο τη Δευτέρα λόγω επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση, χωρίς να γλινει γνωστή η φύση της επέμβασης.

Αξιωματούχος ανέφερε στο CBS ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε ενημερωθεί για αυτό τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Ο Όστιν ανέλαβε την ευθύνη για την έλλειψη επικοινωνίας.

«Αναγνωρίζω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερη δουλειά διασφαλίζοντας ότι το κοινό ήταν κατάλληλα ενημερωμένο» ανέφερε σε δήλωσή του και πρόσθεσε: «Δεσμεύομαι να τα πάω καλύτερα».

Ο κ. Όστιν πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να πω ότι αυτή ήταν η ιατρική μου επέμβαση και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις μου σχετικά με την αποκάλυψη».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε καλή κατάσταση και ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο Πεντάγωνο».

Πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, τον οποίο επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είπε ότι επέστρεψε στα καθήκοντά του την Παρασκευή.

Όπως σημειώνει το BBC, δεν είναι ξεκάθαρο πόσες από τις ευθύνες του μπόρεσε να φέρει σε πέρας ο όστιν εξαιτίας της ασθένειάς του, ούτε ο βαθμός στον οποίο παρενέβη για να βοηθήσει η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Κάθλιν Χικς.

Αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι είχε αναλάβει περιοδικά τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, ενώ η ίδια βρισκόταν στο Πουέρτο Ρίκο για διακοπές.

Εν τω μεταξύ, ο Τζο Μπάιντεν φέρεται να είχε μια «θερμή» συνομιλία με τον κ. Όστιν το Σάββατο.

«Ο πρόεδρος έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό Όστιν. Ανυπομονεί να επιστρέψει στο Πεντάγωνο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση. «Ο υπουργός Άμυνας είναι ο βασικός κρίκος στην αλυσίδα διοίκησης μεταξύ του προέδρου και του στρατού, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής αλυσίδας διοίκησης, όταν οι πιο βαριές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέσα σε λίγα λεπτά» δήλωσε ο γερουσιαστής Tom Cotton.

«Εάν αυτή η αναφορά είναι αληθινή, θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για αυτή τη συγκλονιστική κατάρρευση» ανέφερε.

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ είπε ότι, ενώ ήταν ευτυχής που άκουσε για την ανάρρωση του κ. Όστιν, «παραμένει γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας εσκεμμένα απέκρυψε την ιατρική κατάσταση του υπουργού Άμυνας για μέρες. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, που αποτελείται από δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργείου Άμυνας, επέκρινε την έλλειψη ενημέρωσης σε επιστολή προς το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Ο κ. Όστιν, απόστρατος στρατηγός, έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός υπουργός Άμυνας το 2020.

Πηγή: skai.gr

