Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν σήμερα πως «εξακριβώνει» την ανακοίνωση στην οποία προέβη νωρίτερα η Χαμάς σχετικά με τον θάνατο ενός μωρού 10 μηνών, του μικρότερου σε ηλικία από τους ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου, της μητέρας του και του αδελφού του ηλικίας 4 ετών.

«Κατά τη σφαγή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, η οικογένεια Bibas, συμπεριλαμβανομένου του 10 μηνών Kfir Bibas, του 4χρονου αδελφού του Ariel Bibas και της μητέρας τους Shiri Bibas, απήχθησαν ζωντανές στη Γάζα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ισραηλινές δυνάμεις και προσθέτουν πως:

«Η βαρβαρότητα και η σκληρότητα της Χαμάς εκτίθενται πλήρως στον κόσμο. Οι εκπρόσωποι των IDF μίλησαν με την οικογένεια Bibas μετά τις πρόσφατες αναφορές και είναι μαζί τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το IDF εξακριβώνει την αξιοπιστία της πληροφορίας.

Η Χαμάς είναι πλήρως υπεύθυνη για την ασφάλεια όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς πρέπει να λογοδοτήσει. Οι ενέργειες της Χαμάς συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τους ομήρους, στους οποίους περιλαμβάνονται εννέα παιδιά. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους μας».

Οι IDF, μαζί με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, θα συνεχίσουν να είναι στο πλευρό της οικογένειας Bibas, καθώς και όλων των οικογενειών των ομήρων και των αγνοουμένων

Νεκρό το 10 μηνών μωρό, ο αδερφός και η μητέρα του που ήταν όμηροι, δήλωσε η Χαμάς

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι το 10 μηνών μωρό Κφιρ Μπίμπας, ο τετράχρονος αδελφός του και η μητέρα τους σκοτώθηκαν σε προγενέστερους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ελέγχει τον ισχυρισμό αυτό των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή της αλ Κάσαμ

Πηγή: skai.gr

