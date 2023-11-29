Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι το 10 μηνών μωρό Κφιρ Μπίμπας, ο τετράχρονος αδελφός του και η μητέρα τους σκοτώθηκαν σε προγενέστερους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ελέγχει τον ισχυρισμό αυτό των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.
Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή της αλ Κάσαμ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
