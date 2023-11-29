Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Νεκρό το 10 μηνών μωρό, ο αδερφός και η μητέρα του που ήταν όμηροι, λέει η Χαμάς - Σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ελέγχει τον ισχυρισμό αυτό των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Όμηροι νεκροί

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι το 10 μηνών μωρό Κφιρ Μπίμπας, ο τετράχρονος αδελφός του και η μητέρα τους σκοτώθηκαν σε προγενέστερους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ελέγχει τον ισχυρισμό αυτό των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή της αλ Κάσαμ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πόλεμος Νεκροί μωρό Μεσανατολικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark