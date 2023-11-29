POLITICO: Είναι ο Ρίσι Σούνακ πολύ δύστροπος για να κερδίσει εκλογές;

Με τις γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο να πλησιάζουν το επόμενο έτος, ορισμένοι βουλευτές και στελέχη των Τόρις φοβούνται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να μην έχει την ιδιοσυγκρασία να προσεγγίσει το εκλογικό σώμα, αναφέρει σε άρθρο του το Politico.

Η απόφαση του Σούνακ τη Δευτέρα να ακυρώσει ξαφνικά μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν τήρησε τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα μιλούσε δημόσια για τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αναζωπυρώσει τους φόβους των Τόρις για μια ενοχλητική επαναλαμβανόμενη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Είναι σχεδόν ανήκουστο για έναν Βρετανό πρωθυπουργό να ακυρώσει μια συνάντηση με έναν Ευρωπαίο σύμμαχο που ταξίδεψε ειδικά για να τον δει στη Ντάουνινγκ Στριτ και να προκαλέσει οργή στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα, συνεχίζει το άρθρο χαρακτήρισε την απόφαση «πρωτοφανή» και «ασέβεια».

Πολλά στελέχη του κόμματος των Τόρις συμφωνούν.

«Μου φαίνεται πολύ περίεργο να πετάς τα παιχνίδια σου από το καροτσάκι επειδή κάποιος συμπεριφέρθηκε άσχημα», είπε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Εντ Βαιζέι.

«Η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου/Ελλάδος είναι πολύ σημαντική», πρόσθεσε ο βουλευτής των Τόρις και η πρόεδρος της επιτροπής πολιτισμού των Κοινοτήτων, Caroline Dineage. «Μου φαίνεται σαν μια διπλωματική αποτυχία».

Σε ιδιωτικές συζητήσεις οι βουλευτές των Τορις είναι ακόμα πιο επικριτικοί.

Στο άρθρο του Politico γίνεται αναφορά σε περιστατικά στη διάρκεια των οποίων ο Ρίσι Σούνακ δεν κατάφερε να διαχειριστεί την ψυχραιμία του και έδειξε ξεκάθαρα την ενόχλησή του.

Ο Τζον ΜακΤέρναν, πολιτικός σύμβουλος του Τόνι Μπλερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, πρόσθεσε: «Πρέπει να έχεις μια ευγενική προσωπικότητα αν είσαι πρωθυπουργός. Έχεις όλη την εξουσία και οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να σου κάνουν ερωτήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται».



