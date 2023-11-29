Την επιστροφή του ισραηλινού στρατού στις μάχες αφότου ολοκληρωθεί το στάδιο της επιστροφής των ομήρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Από την αρχή του πολέμου, έθεσα τρεις στόχους: την εξάλειψη της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων μας και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά ως απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Αυτοί οι τρεις στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και συνέχισε:

«Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα – την επιστροφή δεκάδων ομήρων μας. Πριν από μια εβδομάδα αυτό φαινόταν φανταστικό αλλά το πετύχαμε. Αλλά τις τελευταίες ημέρες άκουσα μια ερώτηση: "Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της επιστροφής των ομήρων μας, θα επιστρέψει το Ισραήλ στις μάχες;" Η απάντησή μου είναι ένα κατηγορηματικό "ναι"» είπε ο Νετανιάχου.

«Δεν υπάρχει κατάσταση που να μην επιστρέψουμε στον αγώνα μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πολιτική μου. Ολόκληρο το γραφείο ασφαλείας βρίσκεται πίσω από αυτό. Ολόκληρη η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από αυτό. Οι στρατιώτες είναι από πίσω. Ο κόσμος βρίσκεται πίσω από αυτό – αυτό ακριβώς θα κάνουμε» κατέληξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Πηγή: skai.gr

