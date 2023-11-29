Την επιστροφή του ισραηλινού στρατού στις μάχες αφότου ολοκληρωθεί το στάδιο της επιστροφής των ομήρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Από την αρχή του πολέμου, έθεσα τρεις στόχους: την εξάλειψη της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων μας και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά ως απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Αυτοί οι τρεις στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και συνέχισε:
«Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα – την επιστροφή δεκάδων ομήρων μας. Πριν από μια εβδομάδα αυτό φαινόταν φανταστικό αλλά το πετύχαμε. Αλλά τις τελευταίες ημέρες άκουσα μια ερώτηση: "Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της επιστροφής των ομήρων μας, θα επιστρέψει το Ισραήλ στις μάχες;" Η απάντησή μου είναι ένα κατηγορηματικό "ναι"» είπε ο Νετανιάχου.
«Δεν υπάρχει κατάσταση που να μην επιστρέψουμε στον αγώνα μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πολιτική μου. Ολόκληρο το γραφείο ασφαλείας βρίσκεται πίσω από αυτό. Ολόκληρη η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από αυτό. Οι στρατιώτες είναι από πίσω. Ο κόσμος βρίσκεται πίσω από αυτό – αυτό ακριβώς θα κάνουμε» κατέληξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
- Γάζα: Νεκρό το 10 μηνών μωρό, ο αδερφός και η μητέρα του που ήταν όμηροι, λέει η Χαμάς - Σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη ημέρες, αναφέρουν αιγυπτιακές πηγές
- Σπαρακτικό μήνυμα ετοιμοθάνατης μητέρας ομήρου: «Θέλω να δω το παιδί μου πριν πεθάνω» (βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.