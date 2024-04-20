Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο με αίτημα τη διενέργεια πρόωρων εκλογών και απαιτώντας περισσότερη δράση από την κυβέρνηση για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθώς ο πόλεμος στη Γάζα διανύει τον έβδομο μήνα του και εν μέσω αυξανόμενης οργής για την προσέγγιση της κυβέρνησης για τους 133 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Israel Now 🔻 Mass demonstrations against the government of the dirty @netanyahu demanding an immediate deal to release Israeli prisoners. Knowing that the prisoners are the last thing Netanyahu thinks about pic.twitter.com/5eEzd0L1zj — Jil remon (@RemonJil35343) April 20, 2024

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί κατηγορούν τον Νετανιάχου για την αποτυχία να αποτρέψουν οι δυνάμεις ασφαλείας την καταστροφική επίθεση από μαχητές της Χαμάς σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Illegal Jewish settlers in Tel Aviv are again demanding the resignation of Netanyahu and he’s ignoring them. pic.twitter.com/2zv27A3eTN — Sentletse 🇷🇺🇿🇦🇵🇸 (@Sentletse) April 20, 2024

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχανε, λέγοντας ότι το να πάει στις κάλπες εν μέσω πολέμου θα ήταν σαν να ανταμείβει μόνο τη Χαμάς.



