Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου - Βίντεο

Οι διαδηλωτές ζητούν πρόωρες εκλογές 

Διαδηλώσεις_Ισραήλ

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο με αίτημα τη διενέργεια πρόωρων εκλογών και απαιτώντας περισσότερη δράση από την κυβέρνηση για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται καθώς ο πόλεμος στη Γάζα διανύει τον έβδομο μήνα του και εν μέσω αυξανόμενης οργής για την προσέγγιση της κυβέρνησης για τους 133 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί κατηγορούν τον Νετανιάχου για την αποτυχία να αποτρέψουν οι δυνάμεις ασφαλείας την καταστροφική επίθεση από μαχητές της Χαμάς σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχανε, λέγοντας ότι το να πάει στις κάλπες εν μέσω πολέμου θα ήταν σαν να ανταμείβει μόνο τη Χαμάς.
 

