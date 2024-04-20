Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα το βράδυ την υπερψήφιση - μετά από μήνες τριβών - του νομοσχεδίου από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων για νέα βοήθεια στην Ουκρανία.

"Η Ουκρανία αξίζει όλη την υποστήριξη που μπορεί να λάβει ενάντια στη Ρωσία. Τώρα, ζητάμε από τη Γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό (σ.σ. το νομοσχέδιο) καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Οι διατλαντικοί σύμμαχοι είναι ενωμένοι για την υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας", τόνισε με ανάρτησή της στο Χ.

