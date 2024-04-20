Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η ψήφιση νωρίτερα σήμερα από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενός νομοσχεδίου για βοήθεια στην Ουκρανία θα «καταστρέψει περαιτέρω» την Ουκρανία και θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους στον πόλεμο.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι μια διάταξη στη νομοθεσία που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να τα μεταφέρει στην Ουκρανία για ανοικοδόμηση θα αμαυρώσει την εικόνα των ΗΠΑ.

Η Μόσχα, συνέχισε, θα απαντήσει με μέτρα προς το δικό της συμφέρον.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία και Ισραήλ

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, μετά από μήνες έπειτα από μήνες διαφωνιών και αντεγκλήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του.

Πάνω από δύο μήνες έχουν περάσει από τότε που η Γερουσία - όπου οι Δημοκρατικοί ψήφισαν ένα παρόμοιο νομοσχέδιο - και ο πρόεδρος Μπάιντεν μέχρι και τον κορυφαίο Ρεπουμπλικανό της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ προέτρεπαν τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.

Το ασυνήθιστο πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, χορήγηση βοήθειας στην Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και ένα μέτρο που περιλαμβάνει κυρώσεις και μέτρα κατά της κινεζικής εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και πιθανή μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο που επιβάλλει τους νέους περιορισμούς στο TikTok ήταν το πρώτο από τα τέσσερα που ψηφίστηκε σήμερα.

«Ο κόσμος παρακολουθε

