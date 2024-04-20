Μπάιντεν: Να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη βοήθεια σε Ουκρανία και Ισραήλ

Λογαριασμός
Ο Μπάιντεν καλεί την Γερουσία να θέσει γρήγορα προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την αμυντική βοήθεια «μαμούθ» σε Ουκρανία και Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέτρεψε την Γερουσία να θέσει γρήγορα προς ψήφιση το πακέτο νομοσχεδίων που ενέκρινε νωρίτερα σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε μετά την έγκριση του να μεταβεί προς επικύρωση από τον πρόεδρο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μετά από μήνες διαφωνιών, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νωρίτερα σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

Το πακέτο νομοσχεδίων αναμένεται τώρα να τεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

