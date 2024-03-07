Εντολή για θαλάσσιο διαδρομο μεταφοράς της μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας δίνει ο Τζο Μπάιντεν, καθώς η κατάσταση στο θύλακα είναι δραματική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανακοινώσει στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης απόψε ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να ξεκινήσει τη δημιουργία μιας προσωρινής προβλήτας στα ανοιχτά της Γάζας που θα επιτρέψει την άμεση παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους δημοσιογράφους.

Η ιδέα για έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα είχε διατυπωθεί εδώ και χρόνια, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε λόγω της ισραηλινής επιφυλακτικότητας και των ανησυχιών ότι το υπάρχον λιμάνι της πόλης της Γάζας δεν είναι εξοπλισμένο για ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων.

«Δεν περιμένουμε τους Ισραηλινούς. Αυτή είναι μια στιγμή για την αμερικανική ηγεσία», σχολίασε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Guardian, αποκαλύπτοντας την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών αναφορικά με την «παρεμπόδιση του Ισραήλ στις οδικές παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, το οποίο θα γίνει ο κύριος κόμβος αρωγής.



Πηγή: skai.gr

