Σφίγγει ο στρατιωτικός κλοιός γύρω από τη Γάζα καθώς το Ισραήλ έχει ήδη μπει στην νέα φάση της επιχείρησης του. Δυνάμεις του Ισραηλινού πεζικού έχουν εισέλθει σε παλαιστινακό έδαφος από τρία σημεία με άρματα μάχης να εμφανίζονται ακόμη και σε κεντρικό δρόμο. Ο στρατηγικός στόχος είναι να περικυκλωθεί η πόλη της Γάζας και σταδιακά τα ισραηλινά στρατεύματα να συγκλίνουν προς το κέντρο της όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ οι Ισραηλινοί εισέβαλαν βορειοανατολικά, στο Μπειτ Χανιούν. Η Χαμάς αντέδρασε και έστειλε εκεί ισχυρές δυνάμεις όπου ακόμα γίνονται ισχυρές μάχες στο σημείο. Οι Ισραηλινοί την ίδια ώρα κινήθηκαν από άλλη κατεύθυνση παραλιακά. Μπήκαν με ισχυρές δυνάμεις τεθωρακισμένων και εκεί κατέλαβαν έδαφος. Είναι ο πιο σύντομος και ο λιγότερο «χτισμένος» δρόμος για να φτάσουν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα όπου οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει πως κάτω από αυτό βρίσκεται το αρχηγείο της Χαμάς. Παράλληλα, σήμερα έγινε η τρίτη κίνηση, μπήκαν από το κέντρο της Γάζας και έφτασαν σε κεντρικό δρόμο που συνδέει βορρά και νότο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην περιοχή υπολογίζεται ότι υπάρχουν 100 – 200 χιλιάδες άμαχοι. Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να παρακάμψουν τον πυκνό αστικό ιστό και να πάνε στο «κέντρο βάρους» της άμυνας του αντιπάλου τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετα το υπουργικό συμβούλιο σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε σήμερα κάθε ενδεχόμενο παύσης των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Κανείς δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο από τις ΗΠΑ μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ το 1941, σχολίασε. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», τόνισε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να ταχθεί στο πλευρό του Ισραήλ, απαιτώντας την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε επίσης διαχωρισμό μεταξύ της σκόπιμης σφαγής αθώων από τη Χαμάς και των παράπλευρων απωλειών που υπάρχουν σε κάθε πόλεμο, αναφερόμενος στους άμαχους Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε γυναίκα στρατιωτικό όμηρο από τη Γάζα - Σημειώνουμε πρόοδο στον πόλεμο, λέει ο Νετανιάχου

Μια γυναίκα Ισραηλινή στρατιώτης απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς μετά από χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού εντός της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του στρατού της χώρας.

«Απόψε, η γυναίκα στρατιώτης συνταγματάρχης Uri Magidish αφέθηκε ελεύθερη, κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης, μετά την απαγωγή της από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως «η στρατιώτης εξετάστηκε ιατρικά, η κατάστασή της είναι καλή και συναντήθηκε με την οικογένειά της».

הלילה שוחררה החיילת טור׳ אורי מגידיש, במהלך פעולה קרקעית, לאחר שנחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7/10.



החיילת נבדקה רפואית, מצבה טוב והיא נפגשה עם משפחתה.



צה״ל ושב״כ ימשיכו לעשות כל מאמץ על מנת להביא לשחרור החטופים pic.twitter.com/0XYlgFNITk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

Η IDF και η Shin Bet θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των απαχθέντων, σημειώνεται επιπλέον στην ανακοίνωσή τους.

Νετανιάχου: Δέσμευσή μας να φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου «καλωσόρισε» στο σπίτι την στρατιώτη Uri Magidish αφού διασώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης των IDF στη Γάζα όπως μετέδωσε το The times of Israel.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον IDF και τη Shin Bet «για αυτό το σημαντικό και συγκινητικό επίτευγμα. «Δείχνει τη δέσμευσή μας να φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αποκάλεσε τους τρομοκράτες της Χαμάς «τέρατα», λέγοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να τους καταδιώκει.

Το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στην εκστρατεία κατά της Χαμάς, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στη στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο IDF «επέκτεινε την εδαφική του είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας. Το κάνει με μετρημένα, πολύ δυνατά βήματα, κάνοντας συστηματική πρόοδο ένα βήμα τη φορά».

Νωρίτερα, με ένα προπαγανδιστικό βίντεο, η Χαμάς, παρουσίασε Ισραηλινές ομήρους, να κατηγορούν τον Νετανιάχου για την κατάστασή τους και να ζητούν την άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια ώρα πάντως, παγκοσμιο σοκ προκαλεί η αποκάλυψη πως οι ένοπλοι της Χαμάς αποκεφάλισαν την 22χρονη Σάνι Λούκ, την κοπέλα που είχαν πάρει ως όμηρο στο φεστιβάλ μουσικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.