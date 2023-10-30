Τουρκία: Καταδικάζει την «ισραηλινή επίθεση» σε τουρκικό νοσοκομείο της Γάζας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε «την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στη Γάζα».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε, υπογραμμίζεται πως η επίθεση είναι «ανεξήγητη», δεδομένου ότι οι συντεταγμένες του νοσοκομείου ήταν γνωστές στις ισραηλινές αρχές.

«Η πολιορκία και τέτοιες απάνθρωπες επιθέσεις (…) παραβιάζουν ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας από το Ισραήλ να σταματήσει να στοχοποιεί αδιακρίτως τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας, του μοναδικού αντικαρκινικού νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σημαντικές ζημιές από ισραηλινό πλήγμα.

Επικαλούμενο παλαιστινιακές πηγές, το Reuters μεταδίδει πως ζημιές έχουν υποστεί επίσης τα νοσοκομεία Αλ Σίφα και Αλ Κοντς στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

