Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από ανατροπή ποταμόπλοιου

Δεκαεπτά πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα νερά του ποταμού Μπένουε μετά την ανατροπή, το Σάββατο, ποταμόπλοιου με περισσότερους από 100 επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πολιτείας Ταράμπα στην ανατολική Νιγηρία.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης Μπασίρ Γκάργκα εξέφρασε φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 70 ανθρώπων.

Όπως είπε, έχουν διασωθεί δώδεκα επιβαίνοντες, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό δεκάδων αγνοουμένων – μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι επέστρεφαν από ιχθυαγορά σε κοινότητες της περιοχής Καρίμ Λαμίντο, όταν ανατράπηκε το ασφυκτικά γεμάτο ποταμόπλοιο.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά σε αυτήν τη χώρα της Δυτικής Αφρικής και αποδίδονται συνήθως σε ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

