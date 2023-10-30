Μια γυναίκα Ισραηλινή στρατιώτης απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς μετά από χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού εντός της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του στρατού της χώρας.

«Απόψε, η γυναίκα στρατιώτης συνταγματάρχης Uri Magidish αφέθηκε ελεύθερη, κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης, μετά την απαγωγή της από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται πως:

«Η στρατιώτης εξετάστηκε ιατρικά, η κατάστασή της είναι καλή και συναντήθηκε με την οικογένειά της».

הלילה שוחררה החיילת טור׳ אורי מגידיש, במהלך פעולה קרקעית, לאחר שנחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7/10.



החיילת נבדקה רפואית, מצבה טוב והיא נפגשה עם משפחתה.



Η IDF και η Shin Bet θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των απαχθέντων, σημειώνεται επιπλέον στην ανακοίνωσή τους.

Νετανιάχου: Δέσμευσή μας να φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου «καλωσόρισε» στο σπίτι την στρατιώτη Uri Magidish αφού διασώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης των IDF στη Γάζα όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον IDF και τη Shin Bet «για αυτό το σημαντικό και συγκινητικό επίτευγμα. «Δείχνει τη δέσμευσή μας να φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αποκάλεσε τους τρομοκράτες της Χαμάς «τέρατα», λέγοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να τους καταδιώκει.

Το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στην εκστρατεία κατά της Χαμάς, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στη στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο IDF «επέκτεινε την εδαφική του είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας. Το κάνει με μετρημένα, πολύ δυνατά βήματα, κάνοντας συστηματική πρόοδο ένα βήμα τη φορά».

Η διάσωση της στρατιωτικού του IDF είναι «απόδειξη της ικανότητάς μας» να προσεγγίσουμε ομήρους στη Γάζα, δηλώνει ο Gallant

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant, ανέφερε ότι η ολονύκτια επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας για τη διάσωση της Pvt. Ο Ori Megidish «είναι η απόδειξη» ότι το Ισραήλ μπορεί να σώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες.

«Αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ικανότητάς μας να προσεγγίζουμε τους ομήρους, της σημασίας της επίγειας επιχείρησης και πάνω από όλα της δέσμευσής μας σε κάθε έναν από τους ομήρους», υπογράμμισε ο Gallant.

Σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη χερσαία επιχείρηση δεν είναι «εύκολη».

«Ο εχθρός αντιστέκεται, αλλά οι δυνάμεις του IDF λειτουργούν με ακρίβεια και αποφασιστικότητα, με συνεργασία μεταξύ χερσαίων και εναέριων δυνάμεων και ποιοτική πληροφόρηση», πρόσθεσε ο Gallant.

«Αυτή η μηχανή είναι ασταμάτητη και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους», υπογράμμισε ο ίδιος. «Αυτός δεν θα είναι ένας σύντομος ή εύκολος πόλεμος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε για όσους πλήρωσαν με τη ζωή τους»., συμπλήρωσε ο ίδιος.

Γκαντς: Tο Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει «κάθε μέσο» για να επιστρέψει ομήρους από τη Γάζα

Ο Μπένι Γκαντς δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, μετά την απελευθέρωση στρατιώτη του IDF κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης χθες το βράδυ.

«Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, με κάθε μέσο, ​​προκειμένου να φέρουμε σπίτι τα κορίτσια και τα αγόρια μας», λέει ο Gantz.

Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ: Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να απελευθερώσουμε όλους τους αιχμαλώτους

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Eli Cohen συνεχάρη τον IDF και τη Shin Bet που έφεραν την στρατιώτη Pvt. Ο Ori Megidish στο σπίτι, προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να απελευθερώσουμε όλους τους αιχμαλώτους».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πόλεμος που απειλεί με ανάφλεξη όλη την περιοχή, μετρά ήδη χιλιάδες νεκρούς, ως επί το πλείστον άμαχους, και θέτει σε πολύ σκληρή δοκιμασία τα 2,4 εκατομμύρια των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας. Ο παλαιστινιακός θύλακας τελεί από τις 9 Οκτωβρίου υπό "πλήρη αποκλεισμό", χωρίς νερό, τρόφιμα και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έπληξε τις τελευταίες 24 ώρες "600 στόχους", αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και κρησφύγετα της Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ και η ΕΕ θεωρούν "τρομοκρατική" οργάνωση.

Δήλωσε επίσης ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας "δεκάδες τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε κτίρια και σήραγγες και είχαν προσπαθήσει να τους επιτεθούν".

Η Χαμάς κάνει λόγο για "σφοδρές μάχες" στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να δίνει έναν απολογισμό.

Καθώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι στην περιοχή αυτή, ήταν αδύνατο για το Γαλλικό Πρακτορείο να καταρτίσει έναν απολογισμό από ανεξάρτητη πηγή.

