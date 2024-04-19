Ιράν: Βίντεο με το αεροδρόμιο της πόλης Ισφαχάν να είναι γεμάτο κόσμο

Εικόνες κανονικότητας από το αεροδρόμιο της πόλης Ισφαχάν μεταδίδει η Τεχεράνη, με το αεροδρόμιο να είναι γεμάτο ταξιδιώτες. Το ιρανικό δίκτυο Tasnim αναφέρει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν είναι «απόλυτα ασφαλείς», επικαλούμενο «αξιόπιστη πηγή».



Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

