Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους εργαζόμενούς της και τις οικογένειές τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, λίγες ώρες αφού αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Ιράν τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι απέδωσαν σε ισραηλινά πλήγματα.

Η πρεσβεία ανέφερε στον ιστότοπό της ότι «οι εργαζόμενοι της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους» δεν μπορούν να ταξιδεύουν "για προσωπικούς λόγους" έξω από τις μεγάλες πόλεις Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπερσέβα.

Η σύσταση αυτή ισχύει «μέχρι νεοτέρας», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

