Εάν οι αναφορές είναι σωστές ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χτυπήσει τη στρατιωτική βάση στο Ισφαχάν, τότε το Ισραήλ έχει επιλέξει να αντεπιτεθεί στο Ιράν με τρόπο που έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν, αναφέρει η Jerusalem Post σε ανάλυσή της.

Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, αν και οι αρχικές αναφορές δείχνουν μια επίθεση από το εσωτερικό του Ιράν γεγονός που παραπέμπει περισσότερο σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τον Ιανουάριο του 2023, παρά τους ισχυρισμούς του Ιράν, μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ισφαχάν αξιολογήθηκε ως επιτυχής, σύμφωνα με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην πάγια τακτική της Τεχεράνης να υποβαθμίζει επιθέσεις που έχει δεχτεί το Ιράν στο παρελθόν, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι στη συγκεκριμένη επίθεση του 2023 εναντίον εγκατάστασης που αναπτύσσει προηγμένα όπλα υπήρξαν τέσσερις εκρήξεις στο σημείο, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι περισσότερες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ιρανικές πηγές πιστώνουν στη Μοσάντ παρόμοιες επιτυχημένες επιθέσεις εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν τον Ιούλιο του 2020, σε μια διαφορετική πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ τον Απρίλιο του 2021, μια άλλη πυρηνική εγκατάσταση στο Καράτζ τον Ιούνιο 2021 και την καταστροφή περίπου 120 ή περισσότερων ιρανικών drones τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πρώην πρωθυπουργός Naftali Bennett παραδέχτηκε αργότερα δημοσίως ότι διέταξε την επίθεση σε εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πάγια τακτική του Ιράν να διαψεύδει τις επιθέσεις

Όλες τις προηγούμενες επιθέσεις η Τεχεράνη προσπάθησε να τις υποβαθμίσει ενώ αναγκάστηκε αργότερα να αναγνωρίσει την έκταση της ζημιάς όταν δορυφορικές φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητα.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα προηγμένα όπλα που υπέστησαν ζημιές αφορούν μόνο εξοπλισμό που προορίζεται για συμβατικό πόλεμο ή μπορεί να σχετίζονται και με πυρηνικό εξοπλισμό, όπως βαλλιστικοί πύραυλοι ή εξοπλισμός εκρηκτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για συμβατικούς όσο και για πυρηνικούς σκοπούς. Ανώνυμες πηγές ανέφεραν τον Ιανουάριο του 2023 αλλά και την Παρασκευή ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν έχουν υποστεί καταστροφές.

Εάν αυτό αληθεύει, θα αποτελέσει επιχείρημα ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε μία περιορισμένης κλίμακας απάντηση έτσι ώστε να περιορίσει μεγαλύτερα ιρανικά αντίποινα και ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις εκκλήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η στρατιωτική βάση του Ισφαχάν χρησιμοποιείται τόσο για πυρηνικές δραστηριότητες όσο και για όπλα συμβατικού πολέμου.

Το Ιράν μάλιστα κάποια στιγμή είπε στον ΔΟΑΕ ότι ορισμένες από τις πυρηνικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στην πυρηνική εγκατάσταση του Καράτζ μέχρι τον Ιούνιο του 2021 είχαν μεταφερθεί στο Ισφαχάν.

Πηγή: skai.gr

