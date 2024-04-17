Κίνα: Οι ΗΠΑ ακολουθούν «μη εμπορικές πρακτικές» για τις οποίες μας κατηγορούν

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η έρευνα που διεξάγουν οι ΗΠΑ για τις «αθέμιτες πρακτικές» της Κίνας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, των θαλάσσιων μεταφορών και της επιμελητειακής υποστήριξης» είναι «κατάσπαρτη με ψευδείς κατηγορίες».

Η έρευνα «ερμηνεύει λανθασμένα τις συνήθεις εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες ως επιζήμιες για την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα των αμερικανικών επιχειρήσεων» και οι ΗΠΑ «μέμφονται την Κίνα για τα δικά τους βιομηχανικά προβλήματα» εκτιμά το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου στην ανακοίνωσή του.

«Η Κίνα είναι σοβαρά μη ικανοποιημένη από αυτό και αντιτίθεται σθεναρά», υπογραμμίζει το υπουργείο.

«Οι ΗΠΑ μοιράζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μεροληπτικές επιδοτήσεις στις δικές τους βιομηχανίες αλλά κατηγορούν την Κίνα ότι υιοθετεί ‘μη εμπορικές’ πρακτικές», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογικής καινοτομίας των επιχειρήσεων και της ενεργούς συμμετοχής τους στον ανταγωνισμό της αγοράς», διαβεβαιώνει, προσθέτοντας ότι «οι αμερικανικές κατηγορίες δεν βασίζονται πουθενά».

«Η Κίνα θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο της έρευνας και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», προειδοποιεί το υπουργείο.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ξεκινά έρευνα για τις «αθέμιτες πρακτικές» της Κίνας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν επιθυμεί να τριπλασιάσει τους τελωνειακούς δασμούς που ισχύουν σήμερα για τον κινεζικό χάλυβα και το αλουμίνιο καθώς θεωρεί ότι οι Αμερικανοί εργαζόμενοι πλήττονται από τον «άδικο» ανταγωνισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

