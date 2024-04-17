Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση το Σάββατο, το Ιράν εξαπέλυσε μια άμεση επίθεση εναντίον του Ισραήλ, εκτοξεύοντας περίπου 350 drones αυτοκτονίας, πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς πυραύλους και ρουκέτες, -από το Ιράν, το Ιράκ, την Υεμένη και τον Λίβανο- προς το Ισραήλ, με περίπου 60 τόνους κεφαλές και εκρηκτική ύλη. Η ιρανική απειλή αντιμετωπίστηκε από την εναέρια και τεχνολογική υπεροχή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) μαζί με έναν ισχυρό μαχητικό συνασπισμό που περιλάμβανε τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και άλλους -οι οποίοι μαζί αναχαίτισαν τη συντριπτική πλειοψηφία- το 99% των απειλών.

Η επίθεση πρέπει να κριθεί από τις προθέσεις και όχι από τα αποτελέσματά της, αν και ήταν αξιοσημείωτη η επιτυχία της αναχαίτισης της επίθεσης που απέτρεψε εκατοντάδες κηδείες στο Ισραήλ.

Η δημοκρατία του Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σύγκρουση με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία και τους Χούτι στην Υεμένη. Αυτοί οι Ιρανοί πληρεξούσιοι είναι όλοι μέρος του δικτύου τρομοκρατίας του Ιράν στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον μας, ενώ πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στο ιρανικό χτύπημα κατά του Ισραήλ.

Το θράσος της άμεσης επίθεσης του Ιράν όχι μόνο αποκάλυψε τον στενό έλεγχο του δικτύου πληρεξουσίων τρομοκρατών του, αλλά τόνισε επίσης την προθυμία του να διαταράξει την παγκόσμια σταθερότητα. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει καθοδηγήσει τρομοκρατικές ενέργειες κατά του Ισραήλ. Πέρα από την άμεση απειλή για το Ισραήλ, οι ενέργειες του Ιράν έχουν ευρύτερες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασής του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας -ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου εμπορίου και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η πειρατεία εναντίον ενός πλοίου από το IRGC υπογραμμίζει περαιτέρω την περιφρόνηση του καθεστώτος για τους διεθνείς κανόνες και την ετοιμότητά του να κλιμακώσει τις εντάσεις.

Η καταδίκη της επιθετικότητας του Ιράν έχει αντηχήσει σε όλο τον κόσμο, με πολλά έθνη να στέκονται αλληλέγγυα με το Ισραήλ και να επιβεβαιώνουν το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Ωστόσο, η απλή φραστική καταδίκη δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερο από λόγια. Χρειαζόμαστε δράση. Η αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να ασκήσει αποτελεσματική πίεση στο Ιράν το αποθρασύνει στην επιθετικότητά του και δεν είναι η πρώτη φορά. Η άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ και η κατάληψη ενός πλοίου που έπλεε στον Κόλπο την ίδια μέρα είναι μόνο δύο πρόσφατα παραδείγματα. Όποιος πιστεύει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και σε χώρες που συνεργάζονται για την ευημερία και το καλό των κοινωνιών τους πρέπει να ενωθεί ενάντια στον εξτρεμισμό των Αγιατολλάδων.

Το Ιράν πρέπει να αντιμετωπίσει απτές συνέπειες για τις ενέργειές του. Το κυριότερο μεταξύ αυτών θα πρέπει να είναι ο χαρακτηρισμός του IRGC ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι ο τρομοκρατικός βραχίονας και κλάδος ενός κράτους που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Επιπλέον, πρέπει να επιβληθούν τιμωρητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων οδυνηρών κυρώσεων, στο Ιράν, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με τα προγράμματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα ίδια ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας. Οι ίδιοι πύραυλοι που χτυπούσαν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ. Αυτά τα προγράμματα όχι μόνο αποτελούν άμεση απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά συμβάλλουν επίσης στην αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Ιράν σε συγκρούσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Η επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Απλώς φανταστείτε το καθεστώς των Ιρανών Αγιατολλάδων με πυρηνικά όπλα δεδομένης της επιθετικότητάς του και της υποστήριξής του στην τρομοκρατία. Δεν έχει εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, αγνοώντας τις διασφαλίσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για ολόκληρη την περιοχή και τον κόσμο γενικότερα.

Μπροστά στην αδιάλειπτη εχθρότητα του Ιράν, το Ισραήλ έχει επιδείξει την ακλόνητη αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του. Το Ισραήλ εξακολουθεί να εξετάζει την απάντησή του στην θρασύτατη επίθεση του Ιράν. Αυτή η δέσμευση για αυτοάμυνα θα παραμείνει ισχυρή είτε αντιμετωπίζοντας άμεσες επιθέσεις από το Ιράν είτε εμποδίζοντας τις δραστηριότητες των τρομοκρατικών πληρεξουσίων του.

Καθώς η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει την περίπλοκη δυναμική της Μέσης Ανατολής, πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της αποσταθεροποιητικής επιρροής του Ιράν και να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να περιορίσει την επιθετικότητά του. Μόνο μέσω μιας από κοινού δυναμικής και συντονισμένης προσπάθειας μπορεί να περιοριστεί η εξάπλωση των συγκρούσεων και του εξτρεμισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο ασφαλές και καλύτερο μέλλον για όλα τα έθνη της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.