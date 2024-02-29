Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ απαιτεί από όλες τις πλευρές της κυβέρνησης να υποστηρίξουν την μεταρρύθμιση που προτείνει και η οποία εισάγει την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας για τους υπερορθόδοξους εβραίους, μία απόφαση που χαρακτηρίζεται σήμερα από τον ισραηλινό Τύπο «χαστούκι» για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και ο ισραηλινός πόλεμος που εξαπολύθηκε στην συνέχεια στην Λωρίδα της Γάζας αναβίωσε την συζήτηση για τον καταμερισμό του βάρους της στρατιωτικής θητείας.

«Ο από κοινού επωμισμός του φορτίου της στρατιωτικής θητείας είναι εθνικό πρόβλημα εδώ και 75 χρόνια», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας χθες το βράδυ κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Τελ Αβίβ.

«Το πρόβλημα εμφανίσθηκε στις πόρτες μας σε καιρούς πολέμου, καιρούς που έχουμε γνωρίσει πολλούς εδώ και 75 χρόνια. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να συμφωνήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις που δεν έχουμε λάβει εδώ και 75 χρόνια», είπε.

Στο Ισραήλ, η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική, αλλά οι υπερορθόδοξοι εβραίοι απολαμβάνουν εξαίρεσης με την αιτιολογία ότι αφιερώνουν τον χρόνο τους στην μελέτη των ιερών κειμένων του ιουδαϊσμού.

Ο Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε κατά την διάρκεια της ομιλίας του ότι δεν θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την μεταρρύθμιση της στρατιωτικής θητείας παρά μόνο αν έχει την υποστήριξη «όλων των πλευρών του συνασπισμού».

Ο πρώην υπουργός Αμυνας Μπένι Γκαντς, ο οποίος είναι μέλος του στενού πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ και ηγείται του αντιπολιτευόμενου κόμματος της Εθνικής Ενότητας που έρχεται πρώτο στην πρόθεση ψήφου, χαιρέτισε τις εξαγγελίες του υπουργού Αμυνας.

«Η ομιλία του Γκάλαντ είναι η σημαντικότερη δήλωση που έχει γίνει από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Ηταν πολύ πιο εκρηκτική και ισχυρή από όλους τους φανφαρονισμούς περί "ολοκληρωτικής νίκης", διότι έδωσε στον Γκαντς και τον Άιζενκοτ του κόμματος της Εθνικής Ενότητας εξουσία βέτο», γράφει σήμερα η εφημερίδα Maariv.

Μετά την έναρξη του πολέμου, ο Μπένι Γκαντς και ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτες του κεντρώου κόμματος, εντάχθηκαν στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Θέτοντας ως όρο για την προώθηση της μεταρρύθμισης της στρατιωτικής θητείας την υποστήριξή της και από το κόμμα της Εθνικής Ενότητας, ο Γιόαβ Γκάλαντ, μέλος του Λικούντ του Νετανιάχου, αψήφησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό και τους υπερορθόδοξους κυβερνητικούς εταίρους του, γράφει η Yediot Aharonot.

«Ο Γκάλαντ έκανε μία δήλωση ανεξαρτησίας. Αψήφησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα. Ο Γκάλαντ είναι ο εμπνευστής και ο πρωτεργάτης. Αν υπάρξει αλλαγή, θα είναι χάρη σ' αυτόν, αλλά επίσης χάρη στον Μπένι Γκαντς και τον Γκάντι Άιζενκοτ», γράφει η Yediot.

Για το τηλεοπτικό δίκτυο N12, «ο Γκάλαντ έριξε χθες μία πολιτική βόμβα, η σημασία της οποίας δεν πρέπει να υποτιμάται», διότι θα μπορούσε «να οδηγήσει στην διάλυση της κυβέρνησης μέσα σε λίγες εβδομάδες». Και αν συμβεί αυτό, «ο Γκάλαντ δεν θα χύσει ούτε δάκρυ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.