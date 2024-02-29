Δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν μέσα σε δύο ημέρες στη Σαουδική Αραβία

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εκτέλεσαν πέντε πολίτες Υεμένης που είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο ενός συμπατριώτη τους, ανεβάζοντας σε 12 τον αριθμό των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μέσα σε δύο ημέρες.

Οι πέντε άνδρες εκτελέστηκαν χθες Τετάρτη στην Άσιρ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, μία ημέρα μετά την εκτέλεση επτά άλλων ανθρώπων για εγκλήματα που συνδέονται με «τρομοκρατία».

«Ο Χάσαν Φατίνι, ο Ιμπραχίμ Άλι, ο Αμπντάλα Νταρουίς, ο Αμπντάλα Μαζάρι και ο Χάμουντ Σούι συμμετείχαν στον φόνο του Άχμεντ αλ Αράντι» χτυπώντας τον στο κεφάλι με αντικείμενο, προτού του δέσουν τα χέρια και τον αφήσουν να πεθάνει, επεσήμανε το σαουδαραβικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ. Σε αυτή διευκρίνισε ότι όλοι οι άνδρες ήταν πολίτες Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία έχει εκτελέσει 34 ανθρώπους από την αρχή του έτους, ενώ στη διάρκεια του 2023 είχαν εκτελεστεί στη χώρα 170 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

Η μοναρχία του Κόλπου είναι μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν περισσότερο τη θανατική ποινή παγκοσμίως.

Για τις σαουδαραβικές αρχές, αυτές οι εκτελέσεις, συνήθως δι’ αποκεφαλισμού, «επιβεβαιώνουν την επιθυμία του βασιλείου να εγγυάται την ασφάλεια, να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και να εφαρμόζει τις επιθυμίες του Θεού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.