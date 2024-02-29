Καθώς ο υδράργυρος συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην Αυστραλία, ομάδα ερευνητών ξεκίνησε πρωτοβουλία για να προστατεύσει μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους άστεγους.

Οι πρώτοι κινητοί σταθμοί που θα προσφέρουν δροσιά τις πολύ ζεστές μέρες έχουν στηθεί σε δημοτικά πάρκα κοντά στα μέρη όπου υπάρχουν κοινότητες αστέγων και προσφέρουν τροφή, δροσιά από ανεμιστήρες, παγωμένο νερό και ένα μέρος για να κάθονται και να κουβεντιάζουν οι άνθρωποι.

Το θερμόμετρο έδειξε σήμερα έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε κάποια μέρη του Σίδνεϊ.

Ωστόσο στη σκιά που προσφέρουν οι λευκές σκηνές, κάποιοι ντόπιοι καθόντουσαν στις καρέκλες που έχουν τοποθετηθεί απέναντι από μεγάλους βιομηχανικούς ανεμιστήρες, καθώς τσιμπούσαν κάποιο σνακ και συζητούσαν. Κάποιες μέρες, καντίνες με φαγητό θα σταθμεύουν κοντά στις κινητές αυτές μονάδες.

Για ανθρώπους με συνθήκες ζωής σαν του Άλαν Πάτρικ Μακλέοντ, ο οποίος είναι άστεγος για πάνω από έναν χρόνο, τα κέντρα αυτά είναι ευλογία.

«Είναι σα να βρίσκομαι στην παραλία κατά κάποιον τρόπο (…) Εκεί που είμαι χαλαρός, ξαφνικά αρχίζουμε να πετάμε ο ένας στον άλλον νερά. Είναι ένα όμορφο μέρος, πολύ όμορφο», είπε.

Ο Άνταμ Άμπι, κάτοικος κοινωνικής κατοικίας, δεν είχε πουθενά αλλού να πάει, καθώς εκεί που μένει γίνονται επισκευές και η δέσμευση να του παραχωρηθεί άλλη στέγη σε αντικατάσταση αυτής στην οποία διέμενε δεν τηρήθηκε, άρα κατέφυγε στον κινητό αυτόν σταθμό με τον σκύλο του.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο χαρούμενος και ευγνώμων είμαι. Εμένα δεν με πειράζει η ζέστη (…) κάθεσαι απλώς κάπου και ιδρώνεις χωρίς λόγο, αλλά αυτή», είπε αναφερόμενος στη σκυλίτσα του, «είναι 17 ετών, έχει ανάγκη από άνεση και δροσιά».

Οι καύσωνες σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή, αλλά ο κόσμος σπάνια συνειδητοποιεί πόσο θανατηφόρες μπορεί να είναι οι ζεστές ημέρες, δήλωσε ο Τίμοθι Ίνγκλις του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής ερευνητής του προγράμματος αυτού.

«Λέω δηλαδή ότι για έναν σεισμό, για πλημμύρες και άλλα πράγματα (…) είναι πολύ έντονο» το αίσθημα που προκαλείται, δήλωσε στο Reuters, «αλλά για τη ζέστη (…) δεν υπάρχει το ίδιο δέος».

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το Νοσοκομείο Σεντ Βίνσεντς του Σίδνεϊ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και τον Δήμο του Σίδνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

