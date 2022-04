Νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και Παλαιστίνιων διαδηλωτών ξέσπασαν σήμερα το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στην Πλατεία –τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ και ιερότερο τόπο για τους Εβραίους, στην παράδοση των οποίων είναι γνωστός με το όνομα Όρος του Ναού–, και νεαροί Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες εναντίον τους, σύμφωνα με τον φωτοειδησεογράφο, που μετέδωσε πως υπήρξαν ορισμένοι τραυματισμοί.

#UPDATE @AFP photographer witnesses new clashes between Israeli police and Palestinian demonstrators Friday morning at the Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem.



Israeli police entered the compound and Palestinian youths threw stones at them pic.twitter.com/as8BCdLsYY