Παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις εξαπέλυσαν σήμερα ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, που προχώρησε από την πλευρά του σε σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον του θύλακα όπου κυβερνά η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, εξελίξεις που αυξάνουν την ανησυχία για νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με φόντο τις εντάσεις στους ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ρουκέτα, η δεύτερη αυτή την εβδομάδα, εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας και κατέπεσε σε χωράφι στην ισραηλινή κοινότητα Σντερότ (νότια), χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας σειρά αεροπορικών πληγμάτων σε κεντρικό τομέα της μικρής, ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης (2,3 εκατ. κάτοικοι) παλαιστινιακής περιοχής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.

🇮🇱🚨 — ISRAEL UNDER ATTACK: Iron Dome activity over southern Israel as a barrage of rockets was fired from Gaza moments ago. pic.twitter.com/gb4N6TsLcz