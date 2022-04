Για παγιδευμένους αμάχους, καθώς και νεκρούς και τραυματίες, κάτω από κτίρια που έχουν καταρρεύσει στο εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, κάνει λόγο ένας από τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές στη πολιορκημένης πόλης, ενώ οι Ρώσοι εντείνουν τις επιθέσεις τους.

Ο υποδιοικητής Svyatoslav Palamar από το τάγμα του Αζόφ μιλώντας στο BBC ισχυρίστηκε ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν συνεχώς το εργοστάσιο.

«Όλα τα κτίρια στο Αζοφστάλ έχουν πρακτικά καταστραφεί. Ρίχνουν βόμβες, βόμβες που καταστρέφουν αποθήκες και προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στις αποθήκες. Μερικοί άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παλαμάρ.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι άμαχοι βρίσκονταν σε άλλες τοποθεσίες μακριά από τους μαχητές. «Βρίσκονται σε υπόγεια όπου στο καθένα έχουν βρει καταφύγιο 80-100 άτομα, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι είναι συνολικά οι άμαχοι, καθώς ορισμένα κτίρια είχαν καταστραφεί και οι μαχητές δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά λόγω των βομβαρδισμών», επισήμανε.

Οι είσοδοι σε ορισμένες από τις αποθήκες έχουν «μπλοκαριστεί» από βαριές πλάκες από σκυρόδεμα που μόνο βαριά μηχανήματα μπορούν να μετακινήσουν, επισήμανε.

«Διατηρούμε επαφή με τους πολίτες που μένουν σε μέρη που μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί μόλις τριών μηνών», είπε.

Ο αναπληρωτής Διοικητής του Συντάγματος Αζόφ ανέφερε στο Radio Liberty:

«Ήταν το αυτοσχέδιο νοσοκομείο μας... Βαριές βόμβες πέφτουν στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, και τώρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια... Το Azovstal βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Βγάζουμε κόσμο από τα ερείπια».

Ο Παλαμάρ απηύθυνε έκκληση για ασφαλή διέλευση αμάχων από το χαλυβουργείο και ζήτησε από μια τρίτη χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό να ενεργήσει ως εγγυητής για την ασφάλειά τους.

«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη περάσει πολλά, μέσα από εγκλήματα πολέμου. Δεν εμπιστεύονται τους Ρώσους και είναι φοβισμένοι», συμπλήρωσε.

Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης των όπλων στους Ρώσους.

«Όσο για την παράδοση με αντάλλαγμα την ασφαλή διέξοδο για τους αμάχους, ελπίζω να ξέρουμε όλοι με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλες οι εγγυήσεις, όλες οι δηλώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν αξίζουν τίποτα».

Σημειώνεται ότι χθες, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας και σύμβουλος του Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ, κατηγόρησε χθες τους παγκόσμιους ηγέτες ότι έχουν «αίμα στα χέρια τους» προσθέτοντας ότι «ο κόσμος παρακολουθεί τη δολοφονία παιδιών στο διαδίκτυο και μένει σιωπηλός».

55th day of war. 🇷🇺 continues to shell Azovstal with powerful anti-bunker bombs. The world watches the murder of children online and remains silent. Religious & world leaders can stop it by organizing humanitarian corridors. Otherwise, the blood will be on their hands, too. pic.twitter.com/b9UaGR6VSB