Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χοσεϊν Αμιραμοντολαχιάν συνετρίβη σε μία απομακρυσμένη ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Όταν, με το πρώτο φως της ημέρας, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έφτασαν στο σημείο δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής τριγύρω. Τις απανθρακωμένες σορούς εντόπισε ένα τουρκικό στρατιωτικό drone.

Το Ιράν παραμένει βυθισμένο στο πένθος. Το πρωί της Δευτέρας η Τεχεράνη ξύπνησε μουδιασμένη με τις προσευχές πολιτών να καλύπτουν την ατμόσφαιρα.

Βάσει Συντάγματος θα πρέπει οι εκλογές στη χώρα να διεξαχθούν εντός των επόμενων 50 ημερών για την ανάδειξη του διαδόχου του Ραϊσί, με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν να έχει ήδη ορίσει προσωρινό επικεφαλής της ιρανικής κυβέρνησης τον πρώτο αντιπρόεδρο του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχμπέρ. Επίσης έχει κηρύξει πενθήμερο εθνικό πένθος με τις τελετές για την κηδεία του προέδρου του Ιράν να ξεκινούν σήμερα από την Ταμπρίζ.

Σύμφωνα με μία πρώτη έρευνα των τουρκικών ομάδων διάσωσης το ελικόπτερο τύπου Bell 212 το οποίο μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν είτε δεν είχε αναμεταδότη είτε αυτός ήταν απενεργοποιημένος. Όπως μάλιστα ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το μοιραίο ελικόπτερο «δεν είχε ενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού σήματος ή δεν διέθετε τέτοιο σύστημα».

Από την πρώτη στιγμή, η Τεχεράνη φέρεται να αποδίδει το δυστύχημα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ, όπως αργότερα έγινε γνωστό, υπόμνημα καλούσε την ιρανική κυβέρνηση να προβεί σε αγορά δύο ρωσικών ελικοπτέρων για την ηγεσία της χώρας εν μέσω έντονης ανησυχίας για την αδυναμία συντήρησης του πλέον γερασμένου στόλου ελικοπτέρων της.

Μία ομάδα έρευνας έχει ήδη φτάσει στο σημείο της συντριβής και αναμένεται να εξετάσει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Πρωτίστως θα εξετάσει εάν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τις καιρικές συνθήκες πριν το πράσινο φως για την εκτέλεση της πτήσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία κατηγορία για δολιοφθορά ενώ με ασφάλεια προσγειώθηκαν τα άλλα δύο ελικόπτερα της συνοδείας.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, κατηγόρησε τις αμερικανικές κυρώσεις που καθιστούν δύσκολη την αγορά και προμήθεια ανταλλακτικών, τονίζοντας ότι η συντριβή του ελικοπτέρου «θα καταγραφεί στη λίστα των αμερικανικών εγκλημάτων κατά του ιρανικού έθνους».

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ περιέγραψε τον πρόεδρο Ραϊσί ως «ευγενή και ανιδιοτελή» υπηρέτη της χώρας του επαινώντας την «εσωτερική αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την προθυμία του να υπηρετήσει τον λαό».

Για έναν εξαίρετο πολιτικό και πραγματικό φίλο της Ρωσίας έκανε λόγο εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της και παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις τόνισε ότι «επιβεβαιώνει την υποστήριξή» της «στον ιρανικό λαό και τον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες» προσθέτοντας πως ο πρόεδρος Ραϊσί είχε αίμα στα χέρια του.

Αναλυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην επόμενη ημέρα καθώς ο θάνατος του Ραϊσί έρχεται την ώρα που το Ιράν προετοιμάζεται, ανεπίσημα, για αλλαγή ηγεσίας. Εντός των επόμενων ετών αναμένεται η αποχώρηση από την εξουσία του 85χρονου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του προσώπου εκείνου που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την κατεύθυνση που θα ακολουθεί η Τεχεράνη και το καθεστώς του οποίου εδώ και δύο περίπου χρόνια είναι αντιμέτωπο με πολλές κρίσεις.

