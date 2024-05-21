Της Πηνελόπης Γκάλιου

Καθημερινότητα, οικονομία και εθνικά θέματα συνθέτουν τον καμβά των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, με βάση το πρόγραμμα της ΝΔ με το οποίο εκλέχθηκε στις εθνικές εκλογές και εφαρμόζει ήδη, και όχι μόνο την παρούσα προεκλογική περίοδο, η οποία αποτελεί μία καλή ευκαιρία να επικοινωνηθεί αυτή η πολιτική σε όλους τους πολίτες, από τα γαλάζια στελέχη αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό που προπορεύεται στη μάχη της κάλπης.

Σε αυτό το κλίμα και με αυτές τις στοχεύσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Θεσσαλονίκη συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα και επισκέπτεται την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία παραδοσιακά "βάφεται" στον εκλογικό χάρτη γαλάζια με υψηλά ποσοστά, που στις προηγούμενες εθνικές εκλογές είχαν ξεπεράσει το 38%. Αλλά και μία περιφέρεια όπου παρά την πτωτική πορεία των δεικτών της ανεργίας στη χώρα, στη Δυτική Μακεδονία καταγράφονται από τα πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας κυρίως στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών, και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού.

Το πρωί ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει και θα συναντηθεί με τοπικούς φορείς και πολίτες στο Βελβεντό και στα Σέρβια, ενώ το μεσημέρι ο θα επισκεφθεί την πόλη της Κοζάνης, το απόγευμα τη Φλώρινα και θα καταλήξει στην Καστοριά.

Από τη Δυτική Μακεδονία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει και να αναφερθεί στα σημαντικά έργα που εξελίσσονται στην περιοχή όπως και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 ο οποίος θα αναμορφώσει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, θα συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας -που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, θα διευκολυνθούν οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και θα προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Στο επίκεντρο του πρωθυπουργού και της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει και το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής, στη μετα-λιγνιτική εποχή.

Παρότι πάντως, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση φαίνεται να κατακτά το στόχο του 33%, που έχει θέσει για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, Πειραιώς και Μέγαρο Μαξίμου δεν εφησυχάζουν. Γιατί, ο στόχος είναι μία νέα καθαρή εντολή, ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας της κυβερνητικής πολιτικής "για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα" όπως αναφέρει εμφατικά ο πρωθυπουργός στις προεκλογικές του ομιλίες, θέτοντας το διακύβευμα των εκλογών. Στις τελευταίες είκοσι ημέρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, ο πρωθυπουργός και όλα τα κορυφαία αλλά και τοπικά στελέχη της ΝΔ, απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας θα συνεχίσουν την καμπάνια με κεντρικό σύνθημα τη σταθερότητα και με την ανάδειξη των πολυεπίπεδων πολιτικών της ΝΔ για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και της θέσης της χώρας διεθνώς.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζει άλλωστε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να στραφεί προς την Ε.Ε. με την επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προκειμένου να μπει ένα "ευρωπαϊκό φρένο" στις τακτικές αισχροκέρδειας πολυεθνικών εις βάρος των καταναλωτών της Ελλάδας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο μόνιμα και διαρθρωτικά προβλήματα λειτουργίας του ανταγωνισμού, όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και τις ευρωπαϊκές αγορές. Και εκεί, η συλλογική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική» παρατήρησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος στην κίνηση του Έλληνα πρωθυπουργού.

Μάλιστα, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε το γεγονός ότι "ο Έλληνας πρωθυπουργός δείχνει ότι παίρνει γενναίες πρωτοβουλίες, δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος" και έβαλε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης την οποία χαρακτήρισε δέσμια συμφερόντων, των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών. "Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, της Κεντροαριστεράς ή της Αριστεράς, να ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στις πολυεθνικές. Το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πραγματιστής και υπεύθυνος πατριώτης. Ξέρει να χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία εκεί που πρέπει, για να μπορέσει να λειτουργήσει υπέρ της προστασίας των εισοδημάτων των καταναλωτών και των ευρωπαίων πολιτών" κατέληξε ο Υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.