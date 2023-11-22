Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων και προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στην πατρίδα όλους τους ομήρους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγο πριν τις 4 σήμερα τα ξημερώματα.

Η συμφωνία αφορά στην απελευθέρωση τουλάχιστον 50 απαχθέντων, γυναικών και παιδιών που θα αφεθούν ελεύθεροι σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει παύση των μαχών. Όπως μάλιστα, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «η απελευθέρωση για κάθε επιπλέον 10 ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα μία επιπλέον ημέρα παύσης» των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της η Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters, ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 50 γυναίκες και παιδιά κάτω των 19 ετών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τεσσάρων ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων το Ισραήλ δεν θα μπορεί ούτε να επιτεθεί ούτε να προβεί σε συλλήψεις στη Γάζα. Προσθέτει δε ότι η εναέρια κυκλοφορία το εν λόγω χρονικό διάστημα θα σταματήσει στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας καθώς επίσης και για έξι ώρες, καθημερινά, στον βορρά.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαιώνει το γεγονός και εκδίδει σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «η έναρξη της κατάπαυσης του πυρός θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 24 ωρών και θα διαρκέσει για τέσσερις ημέρες» προσθέτοντας ότι υπάρχει πιθανότητα παράτασής της.

Από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες καλωσορίζουν τη συμφωνία με γραπτή ανακοίνωση του προέδρου της χώρας Τζο Μπάιντεν στην οποία ευχαριστεί τον εμίρη του Κατάρ, σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί Κατάρ αλλά και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι «για τη συνεργασία τους» ενώ, σε αυτή προσθέτει επιπλέον ότι «εκτιμά τη δέσμευση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του για την υποστήριξη μίας εκτενούς διάρκειας παύσης (σ.σ εχθροπραξιών) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και να παρασχεθεί πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια για την ανακούφιση του πόνου αθώων παλαιστίνιων οικογενειών στη Γάζα».

Προς το παρόν άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς λεπτομέρειες για τη διαδικασία, η οποία θα ακολουθηθεί, με το ισραηλινό Channel 12 να αναφέρει ότι η Χαμάς θα παραδίδει τους απαχθέντες στον Ερυθρό Σταυρό ο οποίος, στη συνέχεια, θα τους μεταφέρει σε εκπροσώπους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ανάμεσα στους πρώτους ομήρους οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι θα είναι και τρεις Αμερικανοί υπήκοοι. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν κατονομάζεται πρόκειται για δύο Αμερικανίδες και για ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών που ονομάζεται Άμπιγκειλ και την Παρασκευή έχει γενέθλια.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο αξιωματούχος μιλώντας σε ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία οι γονείς του παιδιού είναι μεταξύ των 1.200 θυμάτων από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

Λίγο πριν την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάριζε ότι ο πόλεμος κατά της Χαμάς δεν θα σταματήσει.

«Είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πόλεμο», τόνιζε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε όλους μας τους στόχους: την εξάλειψη της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων και την εγγύηση ότι δεν θα υπάρχει απειλή για το Ισραήλ στη Γάζα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ισραηλινός στρατός.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της επίτευξης της συμφωνίας, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Τζόναθαν Κονρίκους, υπογράμμισε ότι όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας «θα συνεχίσουμε να συντρίβουμε τη Χαμάς».

Η μάχη των διαπραγματεύσεων

Το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή με το Κατάρ να σπεύδει σε ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετέχουν ενεργά στο... παιχνίδι των συζητήσεων με τον Νετανιάχου να ευχαριστεί τον Τζο Μπάιντεν γιατί όπως εξήγησε βοήθησε στη βελτίωση της συμφωνίας ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή περισσότεροι όμηροι.

Στο σύνολό τους οι όμηροι είναι περίπου 240 από 26 διαφορετικές χώρες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και μερικοί με διπλή υπηκοότητα.

Η Χαμάς έχει ισχυριστεί ότι 30 εξ αυτών είναι νεκροί εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών ενώ, χθες το βράδυ η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε τον θάνατο μίας Ισραηλινής ομήρου χωρίς να την κατονομάζει σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση μέσω Telegram ότι «είχαμε προηγουμένως εκδηλώσει την προθυμία μας να την απελευθερώσουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά ο εχθρός καθυστέρησε και αυτό την οδήγησε στον θάνατό της».

Μέχρι σήμερα είχαν απελευθερωθεί μόλις τέσσερις απαχθέντες σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Πηγή: skai.gr

