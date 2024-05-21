Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανοικτά του Ιονίου έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική χώρα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά τους 34 βαθμούς ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανοικτά του Ιονίου έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στην Κρήτη έως 30 με 31 και στα νότια έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, βαθμιαία ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα νότια, κατά τόπους πιο πυκνές, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στη Κρήτη.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης από τα δυτικά.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα υπόλοιπα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και άνοδο στα ανατολικά. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοδυτικά τους 30 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

