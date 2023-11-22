Σεισμός 6,2 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα στη νήσο Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ).

Κατά τα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε βάθος 120 χιλιομέτρων.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για να ενημερωθεί εάν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.