Ο Τζο Μπάιντεν χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που πήραν μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος όταν εξαπέλυσαν έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Τα μέρη συμφώνησαν -με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ- να υπάρξει τετραήμερη «ανθρωπιστική παύση» των εχθροπραξιών και να αφεθούν ελεύθεροι τουλάχιστον 50 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και 150 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές -κυρίως γυναίκες και παιδιά-, καθώς και να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.

Ο Μπάιντεν τόνισε πως η συμφωνία προσμένει να οδηγήσει στην επιστροφή στην πατρίδα τους «κι άλλων αμερικανών ομήρων». Αναφερόταν στην απελευθέρωση δυο γυναικών με αμερικανική υπηκοότητα από τη Χαμάς στα τέλη Οκτωβρίου.

«Η σημερινή συμφωνία αναμένεται να φέρει πίσω στην πατρίδα επιπλέον αμερικανούς ομήρους και δεν θα σταματήσω ώσπου να απελευθερωθούν όλοι», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

