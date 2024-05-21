Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν χρόνο για χάσιμο. Απομένουν μόνο 20 ημέρες μέχρι τις ευρωεκλογές και η εικόνα που έχει παγιωθεί μέσω των δημοσκοπήσεων είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τερματίσει πίσω από τον Στέφανο Κασσελάκη παρά το γεγονός πως θεωρήθηκε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να επαναφέρουν το δίπολο που κυριάρχησε στα μεταπολιτευτικά χρόνια μέχρι το 2012.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει το κόμμα του ως τη μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης που έχει προγραμματικές προτάσεις και μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό, ωστόσο είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Όλα δείχνουν, μέχρι στιγμής πως στο «πράσινο στρατόπεδο» θα κινηθούν με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι αρχικά υπολόγιζαν.

Μπορεί κάποιοι στο εσωτερικό να περιμένουν στη «γωνία» τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη στιγμή που χαθεί η δεύτερη θέση, ωστόσο ένα αποτέλεσμα άνω του 11,84% (τελευταίες εθνικές εκλογές) και σίγουρα μεγαλύτερο από το 7,7% (ευρωεκλογές 2014) δεν θα ερμηνευτεί από την ηγετική ομάδα ως αποτυχία. Αρκετά στελέχη στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως ο χρόνος από εδώ και στο εξής δεν θα κυλά υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη. Όχι μόνο επειδή τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμείνει εκτός Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι μιλούν για «πολιτική ένδεια» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από τη χθεσινή κοινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υποψήφιο για την ηγεσία της Κομισιόν, Νικολά Σμιτ, είναι σαφές πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επενδύσει πολλά και στο ευρωπαϊκό του προφίλ από τη θητεία του στις Βρυξέλλες. Το άλλο μεγάλο στοίχημα για κ.Ανδρουλάκη είναι να κερδίσει τα αστικά κέντρα και κυρίως την Αττική όπου βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας. Αυτό δεν έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Το επόμενο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη θα επικεντρωθούν στις γειτονιές της πόλης. Πιστεύουν ακόμα πως η μάχη δεν έχει χαθεί.

Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ το κοινό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι άγνωστο και είναι σαφώς πιο «μπετοναρισμένο». Αυτό που λένε χαρακτηριστικά είναι πως την όποια έκπληξη περιμένουν θα είναι «προς τα πάνω». Υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι τους οποίους επιθυμούν να προσεγγίσουν και προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς. Η ψήφος της τελευταίας στιγμής θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Την Παρασκευή στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια.

