Φωτιά παίρνει η Μέση Ανατολή 

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του ιρακινού, του συριακού και του πακιστανικού εδάφους κατάφεραν να (από)δείξουν ότι έχουν μετατραπεί σε μία σημαντική περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Εντός μόλις 24 ωρών, κατάφεραν πλήγματα σε τρεις διαφορετικές χώρες και για πρώτη φορά, από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς, έρχονται στο προσκήνιο υπενθυμίζοντας ότι οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς επίσης και οι βάσεις των Ισραηλινών σε Τελ Αβίβ και Χάιφα βρίσκονται εντός της εμβέλειας των βαλλιστικών τους πυραύλων.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων κατά στόχων στο Ερμπίλ πρωτεύουσα του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν αλλά και στην Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία, η οποία ελέγχεται από ισλαμιστές αντάρτες. Το απόγευμα της Τρίτης σημείωσαν αντίστοιχη επίθεση και κατά του Πακιστάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, μία ανάσα μακριά από τα σύνορα με το Ιράν, στην επαρχία Μπαλουχιστάν.

Στόχος τους ήταν δύο βάσεις της σουνιτικής ένοπλης οργάνωσης "Τζάις Αλ Αντλ" η οποία έχει εξαπολύσει στο παρελθόν επιθέσεις κατά του Ιράν με την τελευταία να σημειώνεται τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Πακιστάν, μία χώρα σχεδόν 232 εκατομμυρίων και πυρηνική δύναμη, έκανε λόγο για απρόκλητη και κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας του με το Ισλαμαμπάντ να ανακαλεί τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει.

Αντίστοιχη στάση τηρεί και το Ιράκ που ανακάλεσε, επίσης, τον πρεσβευτή του από το Ιράν, καταδικάζοντας την επίθεση με 11 βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός του τη στιγμή που η Τεχεράνη έδειξε ότι σε αυτό το σημείο στον χάρτη μπορεί να εξαπολύει χτυπήματα ακριβείας και μάλιστα πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ όπου σταθμεύουν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, όπως υπογραμμίζει το βρετανικό BBC, τα πλήγματα και στην Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ δείχνουν το Τελ Αβίβ και την επίθεση που του αποδίδεται ανήμερα των Χριστουγέννων όταν σε αυτή σκοτώθηκε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Σαγέντ Ραζί Μουσαβί.

Η Μέση Ανατολή μοιάζει με ναρκοπέδιο στο οποίο οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης παίζουν με τη φωτιά. Παρά το αμερικανικό σφυροκόπημα, οι Υεμενίτες αντάρτες μέσα σε τρία 24ωρα έπληξαν το αμερικανικής ιδιοκτησίας εμπορικό πλοίο Gibraltar Eagle στον Κόλπο του Άντεν, το υπό σημαία Μάλτας ελληνόκτητο πλοίο «Zografia» στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ, την επιχείρησαν ανεπιτυχώς να πλήξουν με πύραυλο και το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Laboon.

Σύμφωνα δε με την αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, χθες το βράδυ, πλοίο στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Υεμένης δέχθηκε πλήγμα σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Άντεν, με αποτέλεσμα να προκληθεί σε αυτό πυρκαγιά.

Παραμένοντας σε επαγρύπνηση οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν εκ νέου τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση τη στιγμή που μέλος του ανώτατου συμβουλίου των ανταρτών ανέφερε πως «η απευθείας σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι ένα θετικό γεγονός γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έφεραν την καταστροφή και τη φτώχεια στη χώρα μας».

Κι αν όλα τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να κατανοήσει κανείς πως τα περιθώρια έστω και για ένα λάθος στενεύουν αρκεί να στρέψει εκ νέου το βλέμμα του πίσω στο Ισραήλ και τα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, χθες το βράδυ, χαρακτήρισε μεγάλη την πιθανότητα ενός πολέμου «εντός των προσεχών μηνών» στον βορρά ενόσω οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 20 ρουκέτες από τον νότιο Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζει να διεξάγει καθημερινά επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων.

