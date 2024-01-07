Ισραήλ: Ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην επιτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου για την προσφυγή της Νότιας Αφρικής

Το Ισραήλ επέλεξε τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αχαρόν Μπάρακ ως εκπρόσωπό του στην επιτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου που αναμένεται αυτή την εβδομάδα να εξετάσει την προσφυγή για γενοκτονία, την οποία έχει καταθέσει η Νότια Αφρική εις βάρος της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ισραηλινός αξιωματούχος.

Με βάση τους κανονισμούς του Διεθνούς Δικαστηρίου, ένα κράτος το οποίο δεν έχει δικό του δικαστή ήδη στην έδρα, μπορεί να επιλέξει έναν δικαστή ad hoc που θα εργαστεί για μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο Μπάρακ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, του οποίου η προσπάθεια δικαστικής μεταρρύθμισης τον περασμένο χρόνο προκάλεσε μεγάλη πόλωση στην κοινωνία.

Η Νότιος Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στον πόλεμο στη Γάζα, έχει επίσης διορίσει δικαστή ad hoc, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.