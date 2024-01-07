Σουηδία: Η υπηρεσία ασφαλείας λέει ότι το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής παραμένει υψηλό

Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στη Σουηδία παραμένει υψηλό, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας.

Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η αξιολόγηση της τρομοκρατικής απειλής κατά της Σουηδίας παρεμένει στο επίπεδο 4 στην κλίμακα των 5 βαθμών, στο οποίο αυξήθηκε πέρυσι.

"Η εικόνα που δημιουργείται της Σουηδίας ως μια χώρα εχθρική προς το Ισλάμ έχει συμβάλει πολύ στην αυξημένη τρομοκρατική απειλή από τον βίαιο ισλαμισμό", αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η ετήσια αξιολόγησή της έδειξε ότι η Σουηδία παραμένει πρωταρχικός στόχος.

"Η απειλή προέρχεται τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από οργανώσεις που μπορούν να ελέγχονται από άτομα από το εξωτερικό".

Η Σουηδία αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή τον Αύγουστο του 2023 μετά την πυρπόληση αντιτύπων του Κορανίου από άτομα στη χώρα που προκάλεσε την έντονη καταδίκη από πολλές πλευρές του ισλαμικού κόσμου και απειλές από τζιχαντιστές.

Τον Οκτώβριο, δύο Σουηδοί που φορούσαν μπλούζες της εθνικής ποδοσφαίρου της Σουηδίας πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στις Βρυξέλλες και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το πιθανότερο κίνητρο ήταν η εθνικότητά τους.

